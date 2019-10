Your browser does not support iframes.

Gianluca Rocchi è l'arbitro designato per Inter-Juventus di domenica sera. La decisione ha già creato molte polemiche, soprattutto nell'ambiente nerazzurro. I tifosi dell'Inter si sono lamentati della scelta di Rocchi, internazionale dal 2008 e sesto miglior arbitro al mondo nel 2018 secondo la classifica dell'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Sarà l'ultimo Inter-Juve per l'arbitro, che ha annunciato il ritiro a fine stagione. Non sono buonissimi i ricordi che i tifosi interisti hanno di Rocchi, e sui social non hanno fatto nulla per nascondere il loro disappunto sulla scelta.



Sfoglia la nostra gallery per vedere i tweet degli interisti