La Juve domani sera tornerà a San Siro per affrontare l'Inter. Una partita che non può essere come le altre. Negli ultimi anni però sono arrivate molte delusioni in trasferta per i bianconeri. Una sconfitta e un pareggio negli ultimi due campionati. L'ultimo successo della Juve in Serie A contro l'Inter a San Siro risale all'ottobre del 2019, quando sulla panchina c'era Maurizio Sarri e la vecchia signora si impose 2-1 grazie ai gol di Dybala e Higuain.