. Uno scontro diretto virtuale, in vista del fischio d'inizio di questa sera alle ore 20.45 a San Siro. Conte-Albrizio e Sarri-Menon non risparmiano i propri uomini migliori. Lukaku e Lautaro sfidano Ronaldo e Higuain, Brozovic e Pjanic danno sfogo alla fantasia in mezzo al campo, ma occhio anche a due delle migliori difese d'Italia.