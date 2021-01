2







di Andrea Menon

La Juve perde 2-0 contro l'Inter. Fallito il big match contro i nerazzurri, che dominano i bianconeri in lungo e in largo. Risultato giusto, sconfitta meritata, che colpisce la Juve dove fa più male: nella prestazione. Sì, perché Pirlo e i suoi steccano proprio nel gioco, nell'approccio, in tutte le situazioni e vedono l'Inter ora più lontana. Per la corsa scudetto manca ancora tanto, ma questa partita ha dato qualche indicazione chiave. Le colpe dell'allenatore ci sono, ma non sono tutte sue. Anzi... TUTTI I VOTI: LE PAGELLE DI INTER-JUVE NELLA NOSTRA GALLERY.