TABELLINO



INTER-JUVE: 1-2 (1-1)



Marcatori: 4' Dybala, 18' Lautaro (R), 81' Higuain



INTER - Handanovic, Godin (dal 54' Bastoni), De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi (dal 33' Vecino), Asamoah; Lautaro (dal 77' Politano), Lukaku. All. Conte

A disposizione: Padelli, Gagliardini, Ranocchia, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Esposito, Biraghi, Candreva.



JUVE - Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (dal 62' Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (dal 62' Higuain); Ronaldo, Dybala (dal 71' Emre Can). All. Sarri

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Ramsey, Rugani, Rabiot, Demiral.



Arbitro: Rocchi di Firenze



Ammoniti: Alex Sandro, Pjanic, Can; Barella, Vecino