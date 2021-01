Servirà una svolta alla Juventus se vorrà ribaltare la partita contro l'Inter. All'intervallo la squadra di Pirlo è sotto 0-1, decisivo finora il primo gol in campionato di Arturo Vidal. Ci ha messo quattro mesi il cileno per timbrare il cartellino al ritorno in Serie A, ma l'ha fatto proprio contro la sua ex squadra. L'allenatore bianconero non è contento del primo tempo di Ronaldo e compagni, chiede meno verticalizzazioni e più cambi di gioco per sorprendere gli avversari.



