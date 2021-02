4









Irrilevanti. È questa la parola che sta impazzando su Twitter, in relazione alle parole che il patron di Suning Zhang Jindong (proprietario dell’Inter) ha pronunciato alla chiusura del Capodanno cinese: “Dobbiamo concentrarci sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo risolutamente sul settore della vendita al dettaglio, dovremo chiudere e ridurre le nostre attività irrilevanti per l’industria della vendita al dettaglio, senza esitazione”.



APPRESIONE DEI TIFOSI INTERISTI – Queste parole stanno lasciando i tifosi dell’Inter col fiato sospeso: il figlio, Steven Zhang, non si fa vedere da tempo in quel di Milano, le voci sulla cessione si fanno sempre più incessanti anche se l’ultima idea di Suning è quella di cercare un prestito ponte di circa 200 milioni di euro per coprire tutti gli oneri in essere in questo esercizio finanziario. Le ultime indiscrezioni spiegano come fonti interne al club sostengano che le frasi del patron non si riferiscano all’Inter, ma alle attività domestiche e quindi non estere. La parola ‘irrilevanti’ ha comunque scatenato il popolo di Twitter, che ha ironizzato sull’Inter



