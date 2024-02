Nel corso di un intervento negli studi di "DAZN", Marco, ex calciatore di squadre come Parma e Lazio, ha discusso del futuro professionale di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell'Inter, prossima avversaria della Juventus in campionato. Parolo ha espresso la sua opinione, suggerendo che Inzaghi potrebbe decidere di lasciare l'Inter dopo la conquista dello scudetto, ritenendo di non poter fare di meglio. Inoltre, ha ipotizzato che l'allenatore potrebbe essere attratto da eventuali proposte provenienti dall'Arabia Saudita. Queste osservazioni sollevano interrogativi sul futuro di Inzaghi e sulle sue prospettive lavorative oltre il campionato italiano.