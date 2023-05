Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di Champions League contro il Milan il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è tornato a parlare della vittoria sulla Juventus. Le sue parole:"Ci sono molte partite ravvicinate, dobbiamo ancora fare l’allenamento di oggi pomeriggio e la sgambata di domattina. Ho possibilità di scegliere, sono sereno perché i ragazzi sanno che devo farlo e se qualcuno non partirà titolare sarà utilissimo come è successo con Juventus o Benfica".