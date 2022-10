Simone, nella conferenza pre Bayern, ha parlato anche della Juve."Sappiamo che partita abbiamo domenica, qualcosa cambierò ma non troppo. Oggi abbiamo fatto qualcosa sul campo, ma non troppo. Secondo me la squadra sta dando ottime risposte"."Ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato. C'è stato un comunicato da parte della società, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e poi verrà rivalutato a fine settimana. È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta.""Dzeko ha preso una botta, Correa sta bene, Lautaro sta bene, in più abbiamo due ragazzi della Primavera che ci possono dare una mano".