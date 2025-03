Inter, Inzaghi sul calendario: 'Preoccupato? Non ci piace guardare gli altri giocare...'

Inzaghi in conferenza: 'Non ci piace guardare gli altri giocare'

torna a giocare in Champions per gli ottavi di finale contro il Feyenoord. I nerazzurri sono in corsa sui tre fronti e proprio il tema del calendario affollato è stato oggetto nella conferenza stampa di presentazione al match con gli olandesi."Più partite degli altri? E' una grandissima soddisfazionho fatto così i tre anni qua, ho fatto lo stesso alla Lazio. Non si ragiona, si gioca. Sapendo che siamo in grande emergenza: non mi era mai capitato da quando alleno, perché ho cinque esterni e si sono infortunati tutti i quattro che possono giocare a sinistra. Sappiamo il lavoro che abbiamo fatto per arrivare qui, ma questo è il calcio e questo è il calendario che dobbiamo affrontare. Andiamo avanti con grandissima fiducia".

Inzaghi è poi tornato sulla lotta in campionato e in particolare sul pareggio contro il Napoli: "Del campionato oggi non mi va tanto di parlare, domani c'è una partita super importante.. Abbiamo dato tutto, poi il goal del pareggio è arrivato e probabilmente è stato anche meritato, ma su quell'azione specifica potevamo fare ancora qualcosa di più. Ho letto che qualcuno ha dato colpe specifiche, ma le colpe sono a monte e potevamo difendere meglio. Al Maradona era difficile anche comunicare, è uno stadio caldo che ha supportato molto la squadra: è stata una bella partita in emergenza, ci sarei voluto arrivare al completo, ma il calcio di oggi è così".A disposizione dell'Inter ci saranno sia Thuram che Calhanoglu, non al meglio, mentre è fuori Dimarco: "Thuram si è allenato regolarmente, Calhanoglu stamattina si è allenato con la squadra. C'è un dubbio a centrocampo, è il reparto in cui ne ho di più perché ho tutti a disposizione. Negli altri settori invece decideremo domattina".