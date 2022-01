"Sarà una partita scudetto, l'Atalanta è quarta ed è una squadra che sta continuando a crescere con costanza. Domani è importante per tutte e due le squadre, sarà bella da vivere come il 2-2 dell'andata, con ritmi altissimi. Sarà partita fisica, la decideranno i duelli fisici. Contro l'Atalanta bisogna vincere i duelli, rimanere lucidi. In alcuni momenti ci sarà da soffrire tutti insieme. Stiamo cercando di prepararla al meglio, nonostante il tempo non sia tantissimo. Dobbiamo sbollire l'euforia della Supercoppa, ci aspetta una partita molto complicata a Bergamo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta.