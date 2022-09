Simone, a DAZN, ha parlato così della vittoria della sua Inter contro il Torino: "Volevo la vittoria, che tornassimo a vincere: siamo l'Inter, abbiamo l'obbligo di vincere. Il Bayern credo sia la squadra migliore al mondo per intensità. Ma vedere una squadra che soffre e combatte così ad un allenatore non può non far piacere. Vero, per il modo di giocare del Torino: era difficile uomo contro uomo, però a fine primo tempo abbiamo parlato. Dovevamo portare il pallone ai nostri attaccanti. Siamo rimasti in partita e abbiamo vinto con tutte le nostre forze".