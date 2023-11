Simone Inzaghi può sorridere; il tecnico dell'Inter infatti ha recuperato Arnautovic dopo il lungo infortunio muscolare. L'attaccante austriaco sarà già in panchina per la sfida di Champions League e tra Salisburgo e Frosinone potrà mettere minutaggio e ritrovare la condizione in vista anche del big match contro la Juve in programma il 26 novembre. Per quella sfida, il giocatore sarà a completa disposizione di Inzaghi.