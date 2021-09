Simone, a DAZN, difende la sua: "Dopo quello che è successo in estate, dobbiamo continuare. La società ha perso tre pezzi fondamentali che sono Lukaku, Hakimi ed Eriksen, ma non ci siamo abbattuti e sono arrivati calciatori importanti e funzionali. Ma questa estate dopo le partenze si parlava un po’ meno dell’Inter, anche se noi siamo sempre stati convinti del nostro lavoro. I calciatori li abbiamo scelti insieme alla società, adesso dobbiamo lavorare giorno per giorno e guardare partita dopo partita. Adesso arriva l’Atalanta e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi”.