Inter, Inzaghi: 'Quando c'è qualcosa contro di noi non se ne parla mai, c'è un trattamento diverso'

Alla vigilia del big match di Serie A tra Juventus e Inter, l'allenatore nerazzurroha parlato in conferenza stampa per presentare il derby d'Italia. L'ex Lazio ha toccato diversi temi, parlando sia della Juve e del suo momento, ma anche dei dubbi di formazione.Come spiegato da Inzaghi, infatti, la presenza di Thuram non è ancora sicura : sarà decisivo l'allenamento del pomeriggio. L'allenatore nerazzurro si è anche espresso sugli ultimi episodi arbitrali, sostenendo che ci sia un trattamento differente tra Inter e altre squadre.Juventus-Inter, le parole di Inzaghi in conferenza stampa

‘Sappiamo tutti l'importanza che ha nella nostra squadra. In questo momento è più no che sì, è generoso e anche lunedì ha dato la disponibilità diopo lunedì a firenze, ma è dovuto uscire. Ha fatto un lavoro a parte, vedremo se riuscirà a partire con noi e darci una mano. Arnautovic si è allenato con la squadra, Taremi sta smaltendo un problema che si portava da Lecce’.Valgono tanto soprattutto in questo periodo. Dovremo cercare di alzare il nostro livello, che in questi scontri diretti non ci ha permesso di portare a casa partite importanti, eccezion fatta per Milan e Fiorentina, dover abbiamo perso meritatamente’.‘La Juventus è una squadra di qualità, che viene da tre vittorie consecutive. Sono stati più aggressivi col PSV che con il Como, alternano tanti momenti’.‘Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo la partita con il Milan, perché dopo 4-5 episodi è normale, siamo tutti umani: pensavo alla mia Inter e che quando succede qualcosa per l’Inter quasi non se ne parlava. Si sta parlando ancora oggi del calcio d’angolo non assegnato a noi, mi viene in mente un episodio di Leverkusen, quando ci veine assegnato un calcio d’angolo al 90’ che ci fa perdere la partita dopo un fuorigioco non fischiato. Tutto ciò ha danneggiato anche la società a livello economico: quando succede qualcosa a favore dell’Inter se ne parla a lungo anche in trasmissioni, quando succede contro l’Inter quasi non se ne parla’.‘Sono valutazioni. Abbiamo uno scudetto sul petto che cercheremo di difendere: sappiamo che percorso abbiamo fatto in campionato e Champions. Noi, Napoli e Atalanta abbiamo qualche punto di vantaggio, ma anche le altre stanno vincendo diverse partite’.‘La partita dell’andata è stata tempo fa, l’abbiamo rivista e analizzata. Abbiamo fatto una prima parte di gara buona, in fase difensiva dovevamo lavorare meglio e di squadra, abbiamo commesso errori che non ci hanno permesso di vincere una partita che era stata in mano nostra fino al 65’'Il modo in cui abbiamo lavorato in questi giorni, abbiamo avuto il posticipo di lunedì, la Juventus ha giocato martedì. Abbiamo giocato tantissimo, loro hanno avuto la Supercoppa: insieme ad Atalanta e Milan siamo le squadre che hanno gicoato di più. Cercheremo di curare i dettagli che in queste partite fanno la differenza'.DUBBI SULLA DIFESA - ‘Stanno bene tutti in difesa, chiaramente dovrò scegliere tra Acerbi e De Vrij, Bastoni e Carlos Augusto, Bisseck e Pavard c’è il rientro di Dimarco, Zalewski ha fatto due ottimi ingressi, si sta inserendo molto bene perciò dovrò valutare con attenzione sperando di recuperare anche Thuram’.‘La mentalità cambia naturalmente, subentrare non è semplice in certe partite. Ho la fortuna di avere a disposizone giocatori importanti, la prova lampante è stata l’ingresso di Arnautovic lunedì, ma anche quello di Taremi. Il mio desiderio è quello di portare tutti i giocatori, tra cui Correa, e poi scegliere tranquillamente’.‘Secondo me ha fatto un’ottima prima parte, poi ha avuto un problemino alla vigilia del campionato che l’ha rallentato in preparazione. Qui c’è tanta concorrenza con tutti gli altri attaccanti, era in netta ripresa ed ero molto soddisfatto, poi c’è stato l’ingresso in campo a Lecce, quando ha sentito un problema all’adduttore: in questi giorni non ha potuto allenarsi nel migliore dei modi, ma ultimamente l’ho visto bene. Si è inserito molto bene, è un giocatore positivo ed è un lavoratore: è la prima volta per lui non da titolare fisso, ma sono molto contento di lui’.‘Ho risposto prima. Gli errori ci sono e ci saranno sempre, da parte di tutti. Mi sono arrabbiato per il diverso trattamento dell’Inter rispetto alle altre squadre: dopo la Fiorentina mi sono arrabbiato per difendere il lavoro mio, dei giocatori e della società. A volte anch’io sbaglio per l’adrenalina, sentivo molto la partita e sono stato ammonito giustamente’.‘Ha avuto qualche rallentamento mai avuto in carriera, non si è fermato per cose importantissime, ma ultimamente ha fatto tre spezzoni di partita che l’hanno aiutato a salire di condizione. A breve riavremo il Calhanoglu che ci ha abituato, lo vedo lavorare bene con i propri compagni, perciò nessun problema’.





