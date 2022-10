Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato alla vigilia dell trasferta di Firenze.CALENDARIO - “I risultati portano autostima e di conseguenza le vittorie sono importantissime. Da qui alla sosta abbiamo tutte partite difficile, in casa e fuori. Ogni tre giorni saremo sotto pressione ma dovremo affrontare ogni partita con testa”.LUKAKU - “È due giorni che si allena parzialmente in gruppo, deve ritrovare la condizione ma è molto motivato dopo tanto tempo fuori. Ha superato la lesione, domani non sarà con noi a Firenze e cerchiamo di portarlo a mercoledì ma chiaramente deve migliorare la sua condizione. Vedendolo lavorare sono molto fiducioso”.SCUDETTO E SOSTA - “Quello che conta è ragionare partita per partita e adesso en mancano tante. Dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile alla sosta. Dobbiamo guardare il calendario ed essere realisti, davanti c’è chi corre tantissimo e noi abbiamo perso qualche punto. L’obiettivo è recuperare qualcosa e passare il turno in Champions”.