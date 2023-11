Simone, allenatore dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo il pari contro la Juve: "Chiaramente per come è venuto ce lo prendiamo. Già non è semplice far gol alla Juve, si difende bene. Andati sotto abbiamo fatto un grandissimo gol, sul loro dovevamo fare meglio. Abbiamo perso una palla che era nostra, poi dovevamo chiudere prima su Vlahovic. Secondo tempo non abbiamo creato molto, ma per come si era messa la gara, sappiamo la Juve che è un'ottima squadra ed è qui meritatamente, ci prendiamo questo pari. Non avrei firmato alla vigilia perché si voleva vincere.- L'anno scorso la partita è stata uguale e abbiamo perso. Nel primo tempo avevamo creato 4-5 occasioni più nitide di stasera e poi avevamo perso. La Juve si difende bene. siamo venuti a Torino con la seconda della classe a fare una partita di padronanza e pareggio, una volta sotto è difficile far gol alla Juve.- Sono tutte squadre importanti. Milan e Napoli sono costruite come noi e la Juve per stare ai vertici. Si possono far sotto tutte.- Quello che avevamo prospettato in questi due giorni si è verificato, che la Juve sarebbe stata in attesa e che nelle ripartenze fa bene. Con gli spazi così stretti non è facile trovare linee di passaggio.Probabilmente puoi gestire 20' finali di una gara, ma tutto per noi è complicato. Ci mancano giocatori, avevo fuori Bastoni, Pavard e Sanchez. Siamo in emergenza, giochiamo tanto e abbiamo qualche problemino da risolvere".