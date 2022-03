È in corso la sfida tra Fiorentina e Inter. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non ha voluto fare programmi in vista della sfida alla Juventus ed ha schierato dal 1 minuto tutti e tre i giocatori diffidati e che, dunque, con un'ammonizione salteranno la gara contro la Juventus. I diffidati in campo sono Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Arturo Vidal.