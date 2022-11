Simone, tecnico dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna:"Abbiamo fatto un percorso importante a San Siro, stasera giocavamo contro una squadra in fiducia e siamo rimasti in partita anche dopo l'infortunio del primo gol. In campionato siamo tutti lì a parte il Napoli che sta facendo un super cammino"."E' un campionato in cui si fermano tutte. Noi dobbiamo cercare di riproporre ciò che facciamo davanti ai nostri tifosi anche lontano da essi. Non ero felice dopo Torino, ma in questi tre giorni abbiamo lavorato con consapevolezza. Ho visto i ragazzi concentrati, avevo tantissima fiducia"."Tutti i giorni dobbiamo fare delle scelte, in molti mi mettono in difficoltà. Abbiamo giocato spesso senza Lukaku e Brozovic, ma grazie a tutti abbiamo fatto un percorso strepitoso in Champions e buono in campionato, pur lasciando per strada qualcosa in trasferta"."Ero dispiaciuto per la sconfitta. La pressione ce l'ho addosso fin da quando giocavo, con la dirigenza parliamo spesso, sia nei momenti positivi sia quando c'è qualcosa che non va e questo mi piace".