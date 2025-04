Inter, Inzaghi non ci sta: 'Eravamo in 14, è stato un derby di sacrificio'

Le parole di Inzaghi dopo il derby di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro il Milan valevole per l'andata delle semifinali di, il tecnico dell'Interha fatto un accenno anche ai tanti indisponibili della sua squadra, senza nascondere un certo fastidio per la situazione venutasi a creare in una fase delicatissima dell'annata.- "È stato un derby. Potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi nel secondo siamo entrati in campo e il loro episodio probabilmente ci ha aiutato. Il secondo tempo è stato meglio del primo, abbiamo creato tantissimo contro una squadra forte. Derby con tantissimo sacrificio, stasera eravamo in 14. I ragazzi sono stati bravissimi, sul primo goal c'è stato un rimpallo clamoroso. La squadra dopo il goal non si è disunita, abbiamo fatto un secondo tempo in cui Maignan è stato bravissimo".

- "Non abbiamo fatto calcoli, ma sapevamo che ci sarà il ritorno dove speriamo di avere più scelte. Dimarco e Arnautovic stamattina si sono mossi, ma con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiarli visto che tra 48 ore ci muoviamo per Parma"."Siamo arrivati a questo mese con tantissimo orgoglio, giocando sempre con impegno. Il mio sogno da allenatore è avere a disposizione tutti, aspettiamo chi deve rientrare e guardiamo con fiducia quello che sarà. Hanno una disponibilità e un attaccamento che mi rende orgoglioso di essere il loro allenatore".