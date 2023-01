Grandi polemiche in casaper le scelte arbitrali del match di ieri sera contro il, terminato 2-2. A prendere la parola ai microfoni di DAZN dopo il 90' è stato Simone, che non ha nascosto il suo fastidio per quanto accaduto. Ecco il suo commento: "C'è grandissima rabbia perché dopo 5 anni dici è stato annullato il gol che avrebbe chiuso la partita. Un errore grave che ci toglie due punti in classifica, un fischio che non esiste con due calciatori del Monza che si ostacolano tra loro. C'è tantissima delusione, ma questo è il calcio. Un episodio così farà parlare".