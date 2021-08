Le parole di Simone Inzaghi nel post Verona-Inter: "Hakimi so che è fortissimo ma non l'ho mai allenato, con Lukaku ho lavorato una settimana: è un giocatore impressionante, ha fatto una scelta che ci ha spiazzato ma alle spalle ho una società che è riuscita a intervenire immediatamente prendendo tre giocatori in 10 giorni. La rosa è competitiva, sapevamo tutti che c'erano problemi e il primo obiettivo era mettere al sicuro la società; ora l'abbiamo fatto, la squadra lavora con entusiasmo e io sono contento di essere l'allenatore di questa squadra."