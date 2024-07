Inzaghi, le parole sulle avversarie

Simone Inzaghi ha annunciato il rinnovo di contratto con l'Inter e presentato la nuova stagione in conferenza stampa. "Le nostre avversarie si stanno rinforzando, dobbiamo farci trovare pronti", ha detto il tecnico sulle avversarie del prossimo anno.Così Inzaghi ha parlato della lotta scudetto nella prossima stagione: "Dovremo essere ancora più feroci, dobbiamo stare sul pezzo sempre. Una stagione come l'anno scorso non sarà semplice da ripetere. Non ripartiamo con i punti di distacco dell'anno scorso. Tutte vogliono vincere, qualcuno si dichiarerà e qualcuno no. Ricordiamoci che Milan e Napoli, dopo lo scudetto, non sono arrivate in zona Champions in campionato. E lo ricorderò ai ragazzi. Milan e Napoli dopo lo scudetto hanno avuto grandi difficoltà, lo dirò a tutti appena arrivano"