Getty Images

Simoneha commentato il pareggio della sua squadra, evidenziando le difficoltà dovute agli infortuni. Dimarco e Calhanoglu hanno chiesto il cambio all'intervallo, complicando ulteriormente la gestione della partita. Il tecnico ha elogiato i suoi giocatori per lo sforzo contro un avversario in crescita nel secondo tempo.Sull’azione del gol subito, ha ammesso che si poteva fare meglio e che analizzeranno l’errore. Nonostante l’emergenza, Inzaghi resta fiducioso per la lotta Scudetto, sottolineando che il campionato è ancora aperto, con Lazio e Juve potenzialmente in corsa.

Parla Simone Inzaghi

STANCHEZZA - "Senz'altro. Già eravamo in emergenza, Dimarco e Calhanoglu hanno chiesto il cambio dopo il primo tempo. Hanno provato a tenere un poco, ma non riuscivano a correre bene. È un momento così per gli infortuni, i ragazzi hanno fatto il massimo contro un'ottima squadra che è cresciuta tanto nel secondo tempo. Prendiamoci questo pareggio. Nell'azione del gol del pareggio si poteva fare meglio, lo rivedremo e analizzeremo. Dumfries quinto a sinistra e Pavard quinto a destra non li avevamo mai messi, metterli con Napoli è un rischio. Non avevamo alternative".SCUDETTO - "Siamo tutti lì, è un campionato aperto. Anche Lazio e Juve possono rientrare, ma sono fiducioso. Contro il Feyenoord avremo ancora problemi, ho grande disponibilità dai ragazzi".