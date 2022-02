Così Simone Inzaghi al termine del derby: "Penso che questo sia il calcio, abbiamo dominato la partita in lungo e in largo. Non siamo riusciti a segnare il secondo, il loro pareggio ci ha innervosito e abbiamo perso lucidità. Ci era capitato anche a Roma con la Lazio. Per 70 minuti ho visto un derby a senso unico al contrario dell’andata quando fu più aperto. Probabilmente c'era un fallo netto su Sanchez sull’1-1, ma non voglio legarmi all’episodio. La sconfitta ci deve insegnare che, appena abbiamo perso un po’ di gestione, il risultato è diventato più legato agli episodi. Non siamo stati bravi a indirizzarli, dobbiamo essere più lucidi. Questo tipo di partite ne perdi una su dieci".