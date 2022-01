L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro la Juve.



FAVORITI - "In una finale non ci sono favoriti, loro vengono da otto risultati utili di fila e hanno ribaltato la Roma in una partita complicatissima, qualcosa di straordinario. Sono abituati a giocare le finali con giocatori di esperienza, noi ce la giocheremo sperando di regalare una gioia i nostri tifosi. Conteranno gli episodi, oltre che le motivazioni".



COME VINCERE - "Una partita così può essere decisa dal singolo episodio, servono corsa, intensità e determinazione. Sono due squadre abituate a giocare gare del genere, in alcuni momenti andremo in difficoltà ma dovremo essere bravi a venirne fuori subito".



PRIMO POSTO - "Essere la squadra inseguita da tutti è uno stimolo. A inizio stagione la netta favorita mi sembrava essere la Juventus, fino alla fine sarà una lotta aperta anche con Milan, Napoli e Atalanta. Loro hanno pareggiato con il Napoli, ma poi hanno vinto le ultime sei. Il primato ci deve far migliorare".



ASSENZE - "La Juve ha una rosa importante e Allegri saprà come sostituire gli assenti. Recuperano anche Bonucci e Chiellini e sicuramente avranno una squadra molto competitiva. Faccio un grosso in bocca al lupo a Chiesa, patrimonio del calcio italiano".



L'ANDATA - "Pensavamo di averla vinta, poi ci fu l'episodio del rigore. Entrambe siamo migliorate, eravamo in ritardo in classifica e perciò abbiamo giocato al di sotto delle possibilità. Ricordo una gara contratta".