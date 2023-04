Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro la Juve."Lavoriamo quotidianamente per vivere serate come questa. Abbiamo centrato una finale, ci manca ancora un passo in questa competizione. Abbiamo perso qualche partita e qualche punto, il popolo nostro è sempre stato dalla nostra parte, ha gioito con noi e qualche volta si è arrabbiato.EQUILIBRIO - Ci stiamo lavorando. Per la partita di stasera, in questi due giorni dopo Empoli avevamo lavorato bene, volevamo questa serata davanti ai nostri tifosi. Non abbiamo concesso campo, concentrati e solidi. E chi è entrato e chi ha giocato ha dato grandi risposte. Siamo in un'altra finale con pieno merito.BARELLA - Sembra, perché subito a caldo lui e Calhanoglu erano entrambi affaticati. Ma sembra nulla di grave.INZAGHI PIU' DIRETTO - Questa mia educazione ha fatto bene sempre per tanti anni, devo continuare. Merito dei ragazzi quando viviamo serate del genere. Andando in finale abbiamo anche la possibilità di giocare la Supercoppa. Noi siamo contenti di vivere serate così e andare a giocarci trofei importanti".