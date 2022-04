L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn al termine della gara contro la Juventus. Le sue parole:



TRE PUNTI - "Sicuramente è una tappa fondamentale perchè in questo momento stiamo rincorrendo Milan e Napoli, volevamo rimanere lì. Abbiamo perso punti che cercheremo di conquistare da qui alla fine".



CARATTERE - "Pressione ne sento poca. Sono più avanti di quanto pensassi con squadra, risultati e trofei. All'Inter la pressione ci può essere perchè ci sono mancati i risultati nelle ultime partite, abbiamo avuto fuori giocatori importanti. Era una tappa fondamentale stasera, i favoriti sono altri. Io ricordo che all'inizio si diceva che l'inter non vinceva allo Stadium da undici anni. È solo una tappa".



FUTURO - "Ho un contratto di due anni che la società mi ha già chiesto di prolungare. Ho chiesto io di aspettare perchè i contratti valgono quel che valgono e dipende tutto dai risultati quotidiani. Bisogna andare avanti, io sento fiducia da squadra, società e tifosi. Sono contentissimo di ciò che è stato fatto ma è normale che per mesi abbiamo fatto divertire e ci siano le critiche. Bisogna capire le critiche costruttive e quelle create da altri".



RIGORE - "Il rigore c'era. era già gol prima e non andava ripetuto. All'andata ho lanciato la casacca e sono stato espulso. Ho portato a casa il pareggio e ho guardato la partita".



DIFFICOLTÀ - "Difficoltà poco. Mi ricordo nel primo tempo la traversa che era fallo netto prima. Nel secondo tempo mi ricordo solo il tiro di Zakaria. La Juve è una grande squadra ma non ci ha quasi mai messo in difficoltà".