Nella conferenza stampa di vigilia del, l'allenatore dell'Interha presentato il match contro il Milan, tornando anche su precedenti incroci con le grandi in questa stagione, tra cui il discusso: "Abbiamo perso punti negli scontri diretti? Sì, ma secondo me li abbiamo fatti bene. Sappiamo com'è andata con la Juve, con l'Atalanta abbiamo sbagliato un rigore e con la Lazio abbiamo fatto 75' ottimi. Ma domani abbiamo una grande occasione: stiamo facendo bene sia in Champions che in campionato, dove con i punti che abbiamo in altri campionati saremmo secondi. Faccio i complimenti a Milan e Napoli per quello che stanno facendo, non credo che negli ultimi 40 anni qualcuno abbia iniziato così. Il derby più importante della mia carriera? Lo è senz'altro, è il mio primo a Milano".