Inter, Inzaghi fa la conta degli infortuni: 'Quattro indisponibili'

Cresce l’attesa per il big match tra Napoli e Inter, in programma sabato 1° marzo alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, valido per la 27ª giornata di Serie A. Una sfida di altissimo livello che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa allo Scudetto, considerando la situazione di classifica delle due squadre.Attualmente l’Inter guida la graduatoria con 57 punti, seguita a una sola lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte, ex tecnico nerazzurro. Un match che assume quindi un valore strategico: i nerazzurri hanno la necessità di ottenere un risultato positivo per mantenere il primato, mentre i partenopei puntano al sorpasso in vetta.

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della sua squadra e le possibili scelte tattiche per affrontare la formazione di Conte. “Abbiamo diverse assenze importanti: Sommer, Carlos Augusto, Zalewski e Darmian non saranno a disposizione. Sono tutti infortuni che riguardano la stessa zona del campo, quindi non escludo un cambio di sistema di gioco” ha dichiarato il tecnico nerazzurro.Per quanto riguarda l’attacco, resta un’incognita la presenza dal primo minuto di Marcus Thuram: “Ha dato rassicurazioni sulle sue condizioni, ma solo domani decideremo se potrà partire dall’inizio o se sarà meglio gestirlo nel corso della partita” ha aggiunto Inzaghi.