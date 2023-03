Simone, a DAZN, commenta così Inter-Juve.“C’è grandissima amarezza, come giusto che sia. Dopo Monza ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Stasera ne è successa una altrettanto. Abbiamo preso un gol inaccettabile. Mi dicono che non ci sono immagini. E’ un’ulteriore mancanza di rispetto. Siamo amareggiati e chiediamo rispetto. Parlare della partita? Mi è difficile”.“Io l’ho vista in 20 immagini diverse, ma dicono che non ci sono. Neanche da parlarne…E’ inaccettabile il gol subito in questo modo. Così non lo posso accettare. E' una cosa gravissima, è successa una cosa gravissima. Francamente faccio fatica a parlare della partita”.“Abbiamo fatto tante partite con la Juventus, sapevamo che le ripartenze sono la loro caratteristica principale. Siamo stati anche bravi, i ragazzi sono rimasti in partita. Tecnicamente abbiamo sbagliato un po’ più del solito. Ma stiamo parlando di una partita chiaramente viziata, che ci fa fare un passo indietro nel nostro percorso”.“L’ho fatto nelle ultime partite. Dovevamo recuperare lo svantaggio. Loro Avendo un play e tre difensori, ho tolto un difensore dietro, Correa sulla trequarti e le punte leggermente più larghe. E’ un’opzione che stiamo provando. Ma il nostro modulo è il 3-5-2”.“Devo capire che stasera di sbavature non ce e sono state. Ci sono state da parte della terna”.