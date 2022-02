C'è anche la Juve in corsa per lo scudetto, almeno secondo Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, facendo anche un riferimento alle avversarie in lotta per il tricolore, che secondo Massimiliano Allegri, invece, è un "affare" solo dei nerazzurri. Ecco le sue parole: "Fino alla fine sarà un campionato aperto tra noi, Milan, Napoli e anche la Juventus, per il trend e per il mercato che ha fatto a gennaio. Si deciderà sui dettagli".