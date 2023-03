Simone, prima del match della sua Inter, ha parlato così del campionato: "In campionato sicuramente potevamo fare meglio, in questi 18 mesi comunque abbiamo fatto delle buone cose e dobbiamo prendere il meglio di quanto fatto". "Arriviamo a questa partita arrabbiati - la dichiarazione rilasciata dall'allenatore in un breve video sui social network del club -, non vediamo l'ora di scendere in campo. Dopo la sconfitta di Bologna abbiamo analizzato gli errori commessi e contro il Lecce servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa".