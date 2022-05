L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky dopo la finale di Coppa Italia contro la Juve.



A LIVELLO PERSONALE - "Penso oltre, l'8 luglio gli obiettivi erano stati dichiarati, poi ho la fortuna di allenare un grande gruppo. Abbiamo vinto due coppe che mancavano da 10-12 anni, sono molto soddisfatto della società e dei ragazzi. A livello personale in questi 6 anni tra i grandi, e prima con la Primavera, di trofei ne ho già vinti tanti, ci ero già passato".



DOPO I GOL JUVE - "Ero tranquillo, poi con una squadra forte come la Juve se prendi due gol devi sempre stare sul pezzo. Ho aggiustato qualcosa in corsa ma penso sia una vittoria meritata e voluta contro una squadra di qualità, organizzata, mi fa piacere".



STAGIONE - "Sono molto soddisfatto, di coppe ne ho già vinte ma è sempre bello vincere. Questo è il secondo trofeo in una stagione, so da dove siamo partiti e cosa mi aveva chiesto la società, poi strada facendo abbiamo fatto un ottimo calcio e gli obiettivi si sono alzati. Siamo andati oltre, ora abbiamo le ultime due partite di campionato, c'è fiducia e vediamo cosa succede".