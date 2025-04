Inter, Inzaghi ci ricasca: è fuori dall'area tecnica, Theo deve dribblarlo!

Ci risiamo…ci ricasca, e anche in Coppa Italia viene "beccato" mentre dirige la sua squadra ben al di fuori dell'area tecnica, tanto da costringere un avversario del Milan -nello specifico - a "dribblarlo" per non scontrarsi con lui, passandogli alle spalle nei pressi della linea di bordocampo. Le immagini dell'episodio, avvenuto nel derby di questa sera a San Siro valido per la semifinale di andata, sono subito diventate virali sui social, scatenando le ironie e anche la rabbia dei tifosi (chiaramente non di fede interista) che più volte se la sono presa con lui per questo comportamento, ritenuto antisportivo e poco corretto nei confronti dei giocatori in campo.

Possiamo chiedere a @bruno_longhi se va bene,sono 3 giorni che è assolutamente giusto questo atteggiamento di #Inzaghi #MilanInter pic.twitter.com/tmcVWrzHbp — Frank (@1897_frank) April 2, 2025

Nel fine settimana, nel match contro l'Udinese, il tecnico dell'aveva rimediato un'espulsione, di cui poi aveva parlato così: "Sul finale ho sbagliato, ho chiesto scusa al direttore di gara: sul fallo di Correa mi sembrava netto, poi è nato il calcio d'angolo in cui Solet ha rischiato di segnare. A volte l'adrenalina fa giocare brutti scherzi, purtroppo non ci sarò in panchina alla prossima".