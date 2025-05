Inter, Inzaghi: 'Barcellona? Ottimo, ma si poteva fare anche meglio'

AFP via Getty Images

Simone Inzaghi presenta Barcellona-Inter: ecco le sue parole in conferenza.- "All'andata abbiamo fatto un'ottima gara, nella quale dovevamo in certi momenti fare meglio. Siamo stati concentrati e lucidi, domani dobbiamo fare altrettanto sapendo che sarà praticamente una finale, che ci sarà un vincitore anche se si dovesse passare da supplementari o rigori"."Su Lautaro e Pavard decideremo insieme allo staff medico e ai calciatori, dovranno dirmi loro le sensazioni. Ieri Pavard ha fatto la prima parte di allenamento con sensazioni discrete, Lautaro non si allena da Barcellona e vedremo oggi".

- "In campionato ha l'81% di possesso, in Champions il 76%. Non so in Copa del Rey, ma non cambia tanto di competizione in competizione. Sappiamo che qualità hanno e che in difesa qualcosa rischiano, ma è un rischio calcolato bene da un ottimo allenatore come Flick, che stimo molto: è la squadra più prolifica al mondo, corre per due titoli dopo averne vinti già due".