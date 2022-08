L'allenatore dell'Simoneè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Lecce, lanciando la sfida alle rivali per lo scudetto tra cui la. Ecco le sue parole, riportate da FCInterNews: "Deve essere un grande anno. Abbiamo il dovere di ambire al massimo. La squadra è rimasta invariata, abbiamo perso Perisic che era importantissimo. Abbiamo riportatoe preso giocatori funzionali come Mkhitaryan, Onana, Bellanova, Asllani, che hanno qualità. Puntiamo al massimo sapendo che l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo percorso con due trofei, viste le premesse. C'era amarezza per aver perso il campionato per due punti. Le rivali si sono rinforzate ma anche loro sanno che per tutto l'anno ci sarà anche l'Inter in corsa".