Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simoneha parlato anche delle polemiche arbitrali che hanno investito. Ecco il suo pensiero: "Stasera ho fatto 300 in Serie A, con le altre sono a 400... Di partite ne ho viste tante. Io dico che siamo fortunati in Italia, qualcosa si sbaglia ma tante volte bisogna cercare di crescere ed aiutare gli arbitri. Io per primo. Mi sono arrabbiato subito per un fallo non concesso ad Asllani che ha portato ad un calcio d’angolo per il Genoa. Noi tutti dobbiamo cercare di aiutare gli arbitri, vedendo all’estero non ci possiamo lamentare della nostra classe arbitrale. Sarà un grandissimo passo avanti quando noi allenatori non chiederemo più chi è l’arbitro o chi è il VAR".