Simoneparla dopo la vittoria contro il Cagliari di Walter Mazzarri: "Quando in estate ho accettato di venire qui pensavo di non avere solo Hakimi, poi Eriksen è stato male all'Europeo e se n'è andato anche Lukaku. Ho dovuto cambiare qualcosa, ma ho anche la fortuna di avere una grande società dietro. Abbiamo cercato giocatori funzionali al gioco, fino a Natale l'obiettivo era la qualificazione negli ottavi di Champions e l'abbiamo centrato. Ora dobbiamo pensare al campionato dopo aver ricucito il distacco".- La nostra forza? Quando cambio ho sempre risposte importanti. Nell'ultimo mese ci sono stati dei problemi, ma Sanchez sta benissimo e anche Correa fino all'infortunio ha fatto molto bene come Lautaro e Dzeko. Quando mando in campo un giocatore ho sempre risposte positive, ultimamente abbiamo trovato un grande equilibrio alzando un po' la squadra. Dove migliorare? Vorrei continuassimo così, siamo primi e in Europa abbiamo passato il turno dopo 11 anni. Essere davanti ora però non conta, la strada è ancora lunga. Siamo al primo posto ed è normale che vogliamo rimanerci. Sei partite fa eravamo a -7, ora guardiamo avanti".- "Deve continuare a lavorare così, ha sempre fatto gol saltando solo la gara con di Roma perché non era al massimo. La porta la sente, sono molto contento di lui e degli altri. Il rigore sbagliato? Chi non li tira non li sbaglia mai. Il nostri rigorista è ancora lui, poi abbiamo Calhanoglu e Perisic".