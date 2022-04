L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 3-0 contro il Milan che ha consegnato ai nerazzurri la finale di Coppa Italia, dicendo la sua anche sulla corsa scudetto dalla quale, un po' a sorpresa, non ha escluso i bianconeri di Massimiliano Allegri. Ecco il suo commento: "Ci sono diverse squadre in lotta, anche Napoli e Juventus. Sarà una sfida avvincente fino alla fine".