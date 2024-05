Pignoramento Inter: cosa non torna su LionRock

Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, in un articolo a firma di Alessandro Giudice, qualcosa non torna neldel 31% di azioni dell'riconducibile a, di cui sostanzialmente non si capisce chi ne abbia mantenuto la proprietà."Il 22 maggio - scrive il quotidiano, basandosi sul recente comunicato del club nerazzurro - Oaktree ha escusso il pegno che deteneva sulle quote di Great Horizon (GH), società al vertice della catena di controllo lussemburghese dell'Inter. A sua volta, GH "ha acquisito il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Ltd, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata ISC SpA il 31,05% delle azioni dell'Inter". Quest'ultima è la società italiana con in pancia il 31% dell'Inter, creata – a suo tempo – da Erik Thohir e acquisita nel 2019 da LionRock, attraverso un veicolo basato alle isole Cayman, LionRock Zuqiu appunto. Acquisendo Great Horizon, Oaktree ha rilevato tutto quanto vi era dentro.L'Inter non lo dice, limitandosi a precisare di essere stata informata "in pari data" cioè il 22 maggio scorso. Lo stesso giorno, però,. Singolare che LionRock riportasse ancora l'Inter nel portafoglio di partecipazioni sul suo sito internet, fino a qualche giorno fa. Magari una dimenticanza (durata tre anni) anche se campeggia ancora, sul sito del fondo, la celebrazione dello scudetto con foto della squadra"."In ogni caso - prosegue il quotidiano -, perché a fine 2021 aveva in cassa meno di 6 mila euro e meno di 50mila a fine 2020 e nel pubblico registro si trovano evidenze di aumenti di capitale negli ultimi anni.Del passaggio di proprietà della partecipazione non si trova alcuna comunicazione"."Un problema non da poco, perché" conclude l'articolo. "La comunicazione non riguarda solo l'identità del proprietario diretto (in questo caso ISC SpA) ma il beneficiario effettivo apicale, cioè il soggetto al vertice della catena di controllo.Forse Zhang ma quanto l'avrebbe pagata? E con quali risorse?".