AFP via Getty Images

Inter, intervento chirurgico per Frattesi: le condizioni

un' ora fa



Davide Frattesi si ferma per sottoporsi ad un intervento chirurgico a un’ernia inguinale che lo ha tormentato nella scorsa stagione. Il giocatore dell'Inter aveva evitato lo stop perché intanto i nerazzurri avanzavano in Champions e un’eventuale operazione a fine stagione lo avrebbe messo fuori dai giochi. Lo stesso discorso vale anche per il Mondiale per Club: Frattesi ha provato a esserci ma a un certo punto ha alzato bandiera bianca e ha dovuto anticipare il proprio rientro in Italia. Il calciatore si sottoporrà a intervento chirurgico di ernioplastica la prossima settimana a Milano. I tempi di recupero sono di circa 20-30 giorni.