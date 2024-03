Oggi pomeriggio andrà in scena il confronto tra l’Inter e Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, ieri rimandato a casa dal ritiro della Nazionale, è chiamato ad esporre la propria versione dei fatti in seguito agli insulti razzisti rivolti all'indirizzo di Juan Jesus durante la gara contro il Napoli. E' quanto successo sul terreno di gioco di San Siro, quando nel secondo tempo Acerbi e Juan Jesus sono venuti allo scontro verbale. Dalle immagini si vede il difensore nerazzurro chiedere scusa al suo avversario, con il difensore del Napoli a lamentarsi con l’arbitro per l’accaduto. La questione sembrava essersi chiusa lì, con Juan Jesus che aveva parlato di “cose di campo”. Ma evidentemente la negazione di Acerbi, ieri, non è piaciuta al brasiliano che ieri sera è tornato sui suoi passi accusando l’interista di avergli rivolto frasi razziste. L’Inter per adesso è ferma al neutro comunicato di ieri, l’incontro di questo pomeriggio chiarirà il tutto.