Brutte notizie per l'Inter che, sarà costretta a rinunciare a Marcelo Brozovic per almeno un mese. Gli esami svolti in mattinata hanno infatti evidenziato una lesione muscolare che, impedirà al croato di scendere in campo nei prossimi impegni. In programma c'è anche il big match contro la Juve il 6 novembre prossimo, per il quale Brozovic dovrebbe aver già recuperato, ma non sono da escludere tempi di recupero più lunghi.