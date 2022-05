Scudetto sfumato, ora è tempo di mercato. L'Inter vedrà oggi Ivan Perisic, tra i migliori giocatori dell'anno in nerazzurro, per trattare il rinnovo del contratto. Dopo lo sfogo del croato, ecco il faccia a faccia per una decisione definitiva sul futuro, vista la scenza nel giugno 2022. Su di lui c'è la Juve, che lo vorrebbe a parametro zero, e aspetta interessata.



Quello di oggi, spiega Sky Sport, sarà il quarto meeting tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del croato, tra screzi e virate. Oggi, forse, arriverà una proposta più alta, più vicina ai 6 milioni di euro chiesti, che ai 4.5 di partenza.