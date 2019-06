L'Inter si muove per Nicolò Barella. Come riporta Sky Sport, la dirigenza nerazzurra oggi ha incontrato in sede Alessandro Beltrami, agente del centrocampista del Cagliari, incassando il suo gradimento. Al momento manca però l'intesa tra club: l'Inter dovrà trovare la formula giusta che accontenti la società di Giulini. Intanto, Antonio Conte vede avvicinarsi sempre di più il colpo per il suo centrocampo: incassato il "sì" di Barella, Marotta si muove per raggiungere l'accordo con il Cagliari.