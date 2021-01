"L'Inter non è in vendita". Arriva la smentita alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni è il presidente nerazzurro Steven Zhang, in una nota ufficiale diffusa dal club: "In merito ad alcune speculazioni pubblicate in data odierna, con particolare riferimento alle ipotesi di cessione di FC Internazionale Milano, il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente quanto erroneamente riportato e precisa che si tratta di notizie prive di ogni fondamento".