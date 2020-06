1









La Juventus sfida ancora l'Inter, questa volta sul mercato. I bianconeri seguono ormai da tempo Sandro Tonali, centrocampista del Brescia classe '00. La sua stagione d'esordio in Serie A ha rispetto le alte attese su di lui, così in tanti club si sono messi sulle sue tracce. Al momento, però, in vantaggio sembra esserci l'Inter, con la Juventus subito dietro: secondo quanto riporta Sky Sport , infatti, i nerazzurri hanno fatto qualche passo in avanti nella trattativa, anche se tutto è ancora da dirsi.