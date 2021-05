I festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto conquistato in questa stagione sono terminati con l'intervento di una volante. I protagonisti dello spiacevole episodio sono Antonio Conte, Paolo Bonolis e Javier Zanetti, tutti e tre a cena nel ristorante milanese del vice presidente nerazzurro. Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe arrivata una segnalazione alla Questura di Milano perché i tre avrebbero violato il coprifuoco di un quarto d'ora: "E quando sono arrivate le volanti della polizia, sul marciapiede di via San Marco c'erano ancora otto persone, alle 23.15: tutti identificati, compresi Conte, Zanetti e Bonolis. Agli agenti, i tre hanno spiegato di essere appena usciti ed in procinto di andare a casa. Sul momento, come da prassi, non sono stati multati. Sarà la Questura a valutare l'eventuale sanzione di 400 euro per i tre e gli altri cinque identificati".